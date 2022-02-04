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Spor, Futbol

Konyaspor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan   | 04.02.2022
Konyaspor sahasında galip Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya


20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.

90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

"Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını, ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maçın genelinde kazanma adına takımının çok bir aksiyonu olmadığına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Kaybetmeyebilirdik, şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Hele Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."

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