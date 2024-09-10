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Spor, Futbol

Konyaspor, Hamidou Keyta’yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı renklerine bağladı.

Atilla Hancı  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Konyaspor, Hamidou Keyta’yı transfer etti

Konya

Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Azerbaycan ekiplerinden Karabağ formasını son olarak giyen Senegal asıllı Fransa vatandaşı Keyta, Zira FK, Santa Clara, FC Botosani, FC Viitorul, D. Calarasi, Saint-Étienne B takımlarında oynadı.

Keyta, Konyaspor’da 28 numaralı forma ile top koşturacak.

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