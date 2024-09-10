Konyaspor, Hamidou Keyta’yı transfer etti

Konya
Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Azerbaycan ekiplerinden Karabağ formasını son olarak giyen Senegal asıllı Fransa vatandaşı Keyta, Zira FK, Santa Clara, FC Botosani, FC Viitorul, D. Calarasi, Saint-Étienne B takımlarında oynadı.
Hoş geldin Hamidou Keyta! ✍️— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) September 10, 2024
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Keyta, Konyaspor’da 28 numaralı forma ile top koşturacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.