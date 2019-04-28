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Spor, Futbol

Konyaspor Galatasaray galibiyetine hasret

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 24 maçı kazanamadı

Çetin Arslancan   | 28.04.2019
Konyaspor Galatasaray galibiyetine hasret

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

Süper Lig'de 36. randevu

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Konya'daki maçlar 

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 17 maçta galibiyet sayılarında 12-2 önde bulunuyor.

İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.

Geçen sezon Konya'daki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor

Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, yarın istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.

Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

Son 15 maçında yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Deplasmanda sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı 14 müsabakadan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon ligdeki tüm mağlubiyetlerini rakip sahada yaşadı ve toplamda 20 puan kaybetti.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi Marcao'nun ise sakatlığı bulunuyor.

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