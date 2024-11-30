Konyaspor, Adana deplasmanından 3 puanla dönüyor

Adana
3. dakikada ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda, top kaleci Slowik'te kaldı.
20. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş iki hamlede topa sahip oldu.
30. dakikada sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Slowik topu kontrol etti.
40. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden kullandığı serbest atışta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.
47. dakikada ceza sahasında defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
64. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu çeldi.
78. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden yerden sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş son anda uzanarak topu kornere çeldi.
78. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Guilherme'nun sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
88. dakikada sol kanatta Nourani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Slowik topu çelerek gole izin vermedi.
Konuk ekip, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.