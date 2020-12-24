Euro
9.24
Dolar
7.58
BIST 100
1,426.00
Altın
1,877.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Konyaspor 3 puanı uzatmalarda aldı

Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

Murat Asil   | 24.12.2020
Konyaspor 3 puanı uzatmalarda aldı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.

44. dakikada Campanharo'nun kullandığı kornerde top son olarak Sapunaru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, top kale çizgisine paralel taca gitti.

85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1 

90+8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2 

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 334 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor
Şili'ye BioNTech-Pfizer aşısından 10 bin dozluk ilk sevkiyat ulaştı
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti

Benzer haberler

Konyaspor 3 puanı uzatmalarda aldı

Konyaspor 3 puanı uzatmalarda aldı

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio: Çok daha başarılı performans göstereceğiz

Demir Grup Sivasspor sahasında galip

Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımız daha iyi Trabzonspor izletecektir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımız daha iyi Trabzonspor izletecektir
Kasımpaşa sahasında kaybetti

Kasımpaşa sahasında kaybetti