Konyaspor 3 puanı 5 golle aldı

Konya
Süper Lig'in 39. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı, 5-1 ev sahibi Konya temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.
4. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Sehic kontrol etti.
19. dakida Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Jevtovic'in ayak içiyle gelişine vurduğu top, kaleci Viviano'da kaldı.
24. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
30. dakikada konuk ekip öne geçti. Borini'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ndao'nun vuruşunda, altıpasta topa ayak koyan Lens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan korner atışında ön direkte iyi yükselen Jevtovic, kafayla topu arkaya aşırdı. Arka direkte Ahmet Çalık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarı
60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Abdüklerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan dönen topu Cikalleshi ağlarla buluşturdu: 2-1
64. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topu sürükleyerek getiren Cikalleshi'nin pasında, ceza sahası içinde bulunan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
84. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Orta sahada kazandığı topu sürükleyerek getiren Abdülkerim Bardakçı'nın pasında, kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.
90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Rahmanovic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
"Duran toplar bize hasar veren yer oldu ve bu da filmin akışını değiştirdi. Üzgünüz"
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü David Sassarini, maçı duran toplardan dolayı kaybettiklerini söyledi.
Sassarini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk golü bulan tarafın kendileri olduğunu ancak maçın devamında oyunu ve skoru koruyamadıklarını belirtti.Genellikle duran toplardan büyük zarar gördüklerinin altını çizen Sassarini, "İlk yarıda golü attıktan sonra aslında 2-3 defa daha gol şansı bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıda ise oyunumuzu oynayamadık. Duran toplar bize hasar veren yer oldu ve bu da filmin akışını değiştirdi. Üzgünüz." diye konuştu.
"Önemli bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Özlediğimiz bir duygu ve 3 puandı"
İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, önemli bir galibiyet elde ittikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 maçtır kazanamadıklarını ve galibiyetin bu yüzden daha değerli olduğunu söyledi.
Bu maçtan 3 puan almanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Parlatan, "Önemli bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Özlediğimiz bir duygu ve 3 puandı. 6 maçtır kazanamıyorduk. 5-1’lik bir skorla 1-0 geri düşmüşken bunu yakalayarak takımımızın kalitesini, karakterini bugün yansıttığını düşünüyoruz." diye konuştu.
Rakibin oyun kurulumunu rahatsız etmeye çalışan bir görüntü sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:
"İlk yarım saatlik bölümde bunu beceremedik ve neticesinde duran toptan 1-0 geriye düştük. Akabinde 3 dakika sonra bizim adımıza 1-1'i yakalamak böyle takımlara karşı çok önemli. Çünkü pas oyunu yapan, rakibi bir şekilde topla birlikte koşturan bir takım olduğu için 1-1'i yakaladıktan sonra daha etkili olduk. Daha doğru işler yaptık. İkinci devrede rakibi kendi ikinci bölgemizde, merkezde kapattık. Etkili olmamalarını sağladık. Son maçlarda yapamadığımız geçiş hücumlarını kazandığımız top sonrası çok olumlu kullandık. Burada da birincisi, topu kapmak çok önemli. İkincisi, topu kaptıktan sonra da doğru pas tercihleri, doğru koşular ve finalinde gole çevirmek bizim adımıza çok önemliydi. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Oyuncularımız Galatasaray maçından sonra soyunma odasında kenetlenerek bu maça motive oldular. Tabii ki futbol şansı da yanımızdaydı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.