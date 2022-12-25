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Spor, Futbol

Konyaspor 1 puanı uzatmada aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

Savaş Güler   | 25.12.2022
Konyaspor 1 puanı uzatmada aldı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada ceza sahası içinde Pereira'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

64. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kazanılan kornerde ceza sahası içerisinde topa kafayla vuran Furkan Bayır, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazından Candeias'ın vuruşunda Calvo'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 

90+8. dakikada kaleci Runarsson'un ceza sahası içerisinde topa yükselen Diouf'a müdahalesi sonrası hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

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