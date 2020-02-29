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Spor, Futbol

Konya'da golsüz beraberlik

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.

Basir Gülüm,Abdullah Doğan   | 29.02.2020
Konya'da golsüz beraberlik

Konya

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı.

18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.

39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı. 

75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.

84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı. 

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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