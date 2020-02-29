Konya'da golsüz beraberlik

Konya
Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı.
18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.
39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı.
75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.
84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.