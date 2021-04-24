Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Basir Gülüm   | 24.04.2021
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya

Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçı golsüz sona erdi.

2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top yerden sekerek az farkla auta gitti.

25. dakikada sağdan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyimli file bekçisi gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.

67. dakikada Boupendza'nın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

90+4. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden teknik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'
'Hastaneye kaldırıldığımda 'Herhalde öleceğim artık sona geldim' dedim'
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak
Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı