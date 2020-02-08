Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.
13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
18. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.
26. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.
33. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.
36. dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada Shengelia'nın ortasında Thuram meşin yuvarlağı Skubic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta gitti.
57. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında Thuram'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
74. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içerisine ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın vuruşunda, top kaleci Stachowiak'in müdahalesiyle kornere gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.