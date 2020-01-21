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Spor, Futbol

Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Özgün Tiran,Ufuk Ertop   | 21.01.2020
Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Medipol Başakşehir'de Demba Ba, altıpas üzerinde kaleciden dönen topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, GMG Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.

"Kırklarelispor ilk kez çeyrek finale yükseldi, çok mutluyuz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile kulüp başkanı Can, soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti.

Vali Bilgin ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyunculara 10'ar bin lira prim vereceklerini açıkladı. 

Kesimoğlu, tur atlanması dolayısıyla kulübe akar yakıt istasyonu için de yer tahsis edeceklerini ifade etti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün çok mutlu olduklarını, kentte bayram havası yaşandığını söyledi.

Tüm futbolcuları tebrik eden Bilgin, "Bugün tüm kent birlik oldu. Centilmence bir maç oynandı. Herkes takımına sahip çıktı. Çok güzel oldu. Gelecek turda daha iyi başarılar elde edeceğiz. Takımımıza her anlamda destek olacağız. Kırklarelispor tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi, çok mutluyuz." diye konuştu.

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