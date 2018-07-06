Kayserispor'dan yeni transferler için tören

KAYSERİ

Kayserispor Kulübü, yeni transferleri Sakıb Aytaç, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar ve Bernard Mensah için tanıtım töreni düzenledi.

Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ndeki tören, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular ve çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan toplu halde kulüp tesislerine gelen taraftarlar, uzun süre futbolculara, Ertuğrul Sağlam'a ve Erol Bedir'e tezahüratlarda bulundu.

Başkan Erol Bedir, törende yaptığı konuşmada, kendilerini coşkulu şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

Binlerce taraftarın törene katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Bedir, "Önümüzdeki ayın 4'ünde stadımızda, bir önceki seneden daha muhteşem, sanatçıların katılacağı bir sezon açılışı yapacağız." dedi.

Sezon başlamadan Ertuğrul Sağlam ile anlaştıklarını, takıma takviyeleri gecikmeden yaptıklarını aktaran Bedir, "Sezon biter bitmez transfer çalışmalarımızı yapmaya başladık. İmkansızı başarabilecek durumdayız. Hocamız geldiğinde 4 ya da 5 oyuncu transfer etmeyi düşünüyorduk. Hocamızla görüştüğümüzde transfer konusunda görüşlerimizin örtüştüğünü gördük. Sonuçta hocamızın ilk sıralara yazdığı 4 oyuncuyla anlaştık ve imzalarını attırdık." diye konuştu.

Mendes'in transferi

Bedir, takımdan ayrılmayı düşünen Ryan Mendes'in transferi konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Mendes'i transfer ederken, Kayseri düzeyinde bir rakam teklif ettik. Sakatlıktan çıktı, burada kendisini ispat etmek istiyordu. İyi niyetle kabul etti. Oyuncu ayrılmak istediği takdirde, 1,5 milyon avro ödemesi koşulu ile çıkış maddesini sözleşmesine ekledik. Şimdi bir kulüp, Mendes'e 1 milyon 600 bin avro maaş teklif etti. Biz ona 500 bin avro maaş veriyorduk. Aldığımız bilgi, 1,5 milyon avroluk opsiyonunu kullanacak. Sonuçta bonservis ödemediğimiz bir oyuncudan kasamıza 1,5 milyon avro parayı koymuş olacağız."

Sağlam: "Başarının geleceğine yürekten inanıyorum"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür ederken, başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Verilen desteğin yeni sezon için motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Sağlam, "Bu coşkunun, samimiyetin, inşallah ilerleyen dönemlerde yaşayacağımız büyük başarıların, kupaların ve şampiyonluğun da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. Türk futboluna altın harflerle yazılacak, büyük bir başarı yaşayacağım bir camiaya, kulübe ve şehre ihtiyacım vardı. Başarılı olmanın bazı koşulları vardır. Rakiplerimizden daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz, sorumluluk alacağız ve fedakarlık yapacağız. Bu kadar iyi niyetli insanın olduğu bir yerde başarının kesinlikle geleceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından futbolcular ve yöneticiler, taraftarları selamladı.

Muhabir: Murat Asil