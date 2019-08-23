Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
96,540.24
Altın
1,496.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Murat Asil   | 23.08.2019
Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

Kayseri

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir santrfor bölgesini güçlendirmek için birçok oyuncuyla irtibata geçtiklerini belirtti.

Alternatifler arasında yer alan 35 yaşındaki Togolu oyuncu Adebayor ile büyük ölçüde anlaştıklarını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atmadan her şey bitti diyemeyiz ancak alternatifli bir şekilde santrfor bölgesine çalışıyoruz. Emmanuel Adebayor'un da içinde olduğu 3-4 oyuncuyla temas halindeyiz. Hepsiyle anlaşma noktasındayız. Emmanuel Adebayor ile anlaştık. Kendisi şu anda memleketinde, pazartesi günü gelecek. Eğer telefondaki irtibatlarda, protokollerde ve sağlık konusunda bir sıkıntı çıkmazsa Emmanuel Adebayor tamam. İmza atmadan da net bir şey söyleyemiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki

'Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım'

Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
Fenerbahçe en çok zorlandığı deplasmanda

Fenerbahçe en çok zorlandığı deplasmanda
Futbolda 2. hafta karşılaşmaları

Futbolda 2. hafta karşılaşmaları