Kayserispor'da transfer

Kayseri
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
İsmail Çipe'nin, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedilirken, törende kulüp başkan yardımcısı Mustafa Bakır ve yönetim kurulu üyesi Alper Özcan'ın da yer aldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.