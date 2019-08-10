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Spor, Futbol

Kayserispor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ergün Haktanıyan   | 10.08.2019
Kayserispor'da transfer

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

İsmail Çipe'nin, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedilirken, törende kulüp başkan yardımcısı Mustafa Bakır ve yönetim kurulu üyesi Alper Özcan'ın da yer aldığı aktarıldı.

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