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Spor, Futbol

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman, teknik direktör Samet Aybaba'nın takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağını bildirdi.

Sercan Küçükşahin   | 09.10.2019
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Kayseri

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Samet Aybaba'nın yarın Kayseri'ye geleceğini belirtti. 

Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman'ın istifası ile boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Aybaba'nın yarın Kayseri'ye gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade eden Elcuman, "Birkaç alternatif arasından takımımıza en fazla katkıyı sağlayacağına inandığımız teknik direktör Samet Aybaba ile el sıkıştık. Kendisi daha önce de kulübümüzde görev yapmış başarılı bir teknik adam. Aybaba yönetiminde takımımızın içinde bulunduğu sıkıntıları en kısa zamanda aşarak üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğine eminiz." dedi.

Elcuman, Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu ve taraftarlarının da desteğiyle çok daha iyi yerlere geleceğini vurgulayarak, içinde bulundukları maddi sıkıntıları aşmak için de yönetim olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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