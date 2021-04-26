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Spor, Futbol

Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Sercan Küçükşahin   | 26.04.2021
Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Kayseri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını söyledi.

Tokgöz, "Hamza hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

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