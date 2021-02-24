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Spor, Futbol

Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi 8 hafta sürdü

Rumen çalıştırıcı, 44 gün önce (10 Ocak) büyük umutlarla başına geçtiği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Sercan Küçükşahin   | 24.02.2021
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi 8 hafta sürdü Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Bu sezon Kayseri temsilcisinin sözleşme imzaladığı üçüncü teknik direktör olan Dan Petrescu, takımın başında çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor, Petrescu yönetimindeki maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Rumen çalıştırıcı, 44 gün önce (10 Ocak) büyük umutlarla başına geçtiği Kayserispor'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Takım yeniden Uğur Kulaksız'a emanet

Dan Petrescu'nun ardından takımın emanet edildiği yardımcı antrenör Uğur Kulaksız, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulüpte sezona gençlik geliştirme sorumlusu olarak başlayan Uğur Kulaksız, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahada yer aldı.

Kulaksız yönetiminde ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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