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Spor, Futbol

Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Murat Asil   | 25.08.2019
Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

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