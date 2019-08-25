Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Kayseri
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.