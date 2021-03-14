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Spor, Futbol

Kayserispor Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, teknik sorumlu Uğur Kulaksız'la çıktığı maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Sercan Küçükşahin   | 14.03.2021
Kayserispor Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kulaksız, Samet Aybaba'nın takımdan ayrılmasıyla Kayseri ekibinin başında çıktığı 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u ve 18. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekiple anlaşan teknik direktör Dan Petrescu'nun da görevi bırakmasının ardından takımın başına yeniden geçen Kulaksız yönetimindeki ekip, 28. haftada ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, 29. hafta konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla geçti.

Ligin 30. haftasında dün iç sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor, Kulaksız yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu.

Kayseri ekibi, Kulaksız yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 12 puan yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda rakip ağları 7 kez havalandırırken kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekibin 31 puanı bulunuyor.

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