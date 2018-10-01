Kayserispor gol yollarında sıkıntılı

Spor Toto Süper Lig'de en az gol sevinci yaşayan takımlar arasında yer alan Kayserispor, 7 maçın sadece ikisinde gol üretebildi.

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan Kayserispor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Lige sahasında 2-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, iç sahada Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 sona eren karşılaşmaların ardından 4. haftada dış sahada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Son 3 üç haftada ise Göztepe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'un gol yollarındaki sıkıntısı dikkati çekti.

Ligde çıktığı 7 maçın ikisinde toplam 5 kez gol sevinci yaşayan Kayseri ekibi, 5 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Forvetlerden tek gol

Kayserispor'da 7 maçlık periyotta forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli oyuncu Umut Bulut, forvet oyuncuları adına tek golü Antalyaspor karşısında kaydetti.

Kayserispor'un golleri Chery (2), Umut Bulut ve Mensah'tan geldi, 1 golü ise Fenerbahçe ile yapılan maçta rakip futbolcu Martin Skrtel kendi kalesine attı.

Sarı-kırmızılılar, 7 maçlık bölümde ligin en az gol atan ekipleri arasında ilk sıradaki Bursaspor'un (4 gol) ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 gol) ile ikinci sırada bulunuyor.

Muhabir: Murat Asil