Kayserispor Benoit Poulain ile yollarını ayırdı

Kayseri
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız futbolcu Benoit Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.
Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.