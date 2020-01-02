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Spor, Futbol

Kayserispor Benoit Poulain ile yollarını ayırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fransız futbolcu Benoit Poulain'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Sercan Küçükşahin   | 02.01.2020
Kayserispor Benoit Poulain ile yollarını ayırdı

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız futbolcu Benoit Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

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