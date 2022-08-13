Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,995.40
BTC/USDT
24,596.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Katar, 2022 Dünya Kupası kapsamındaki etkinlik programını açıkladı

Katar, 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemek için dünyanın dört bir yanından ülkeye gelecek futbolseverleri, çeşitli etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor.

Serdar Bıtmez, Gülşen Topçu   | 13.08.2022
Katar, 2022 Dünya Kupası kapsamındaki etkinlik programını açıkladı

Doha

20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesi son 100 gün için geri sayım başladı.

Proje ve Miras Yüksek Komitesi Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Halid Ali el-Mevlevi kupa kapsamındaki etkinliklere ilişkin açıklama yaptı.

Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta oynanacak maç ile sona erecek 2022 Dünya Kupası boyunca çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Başta başkent Doha olmak üzere ülkenin pek çok noktasına kurulacak dev ekranlardan taraftarlara maçları izleme imkanı sunulacak, Doha'da 6 kilometre boyunca uzanan sahil şeridinde performans sanatları ile kültürel etkinlikler düzenlenecek, yiyecek büfeleri açılacak, kupa maçlarının oynanacağı stadyumların çevresinde 6 bini aşkın sanatçı tarafından el sanatları, müzik, moda, tasarım, sahne sanatları etkinlik ve ürünleri sergilenecek.

Lusail kentindeki programda, sokak sanatları, araba tutkunları için etkinlikler ve ışık gösterileri, El-Meha Adasında, buz pateni, sirk gösterileri başta olmak üzere çeşitli oyun ve aktiviteler ile konserler, Ras Bu Fontas Metro istasyonu yakınlarında Arcadia Spectacular sanat kolektifi tarafından düzenlenecek müzikal etkinlikler ve 974 Stadı yakınlarındaki etkinlikte de su sporları gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra müzeler, Doha'daki geleneksel Vakıf Çarşısı, Katara Kültür Köyü ve Meşireb Şehir Merkezi gibi turistik noktada da çok sayıda etkinlik yapılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Türkiye ve dünya gündemi
İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Katar, 2022 Dünya Kupası kapsamındaki etkinlik programını açıkladı

Katar, 2022 Dünya Kupası kapsamındaki etkinlik programını açıkladı

Katar, İsrail'in son Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek

Katar'ın doğal kültürel mirası ve jeolojik simgesi: Çöl gülü

Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü

Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü
Katar'ın diplomasi arabuluculuğundaki yeni başarısı: Çad Barış Anlaşması

Katar'ın diplomasi arabuluculuğundaki yeni başarısı: Çad Barış Anlaşması
Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı

Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet