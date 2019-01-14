Kasımpaşa'ya Bosna Hersekli '10 numara'

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla Kemerburgaz Tesisleri'nde 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı imza töreninde, Bosna Hersekli oyuncunun kendini lacivert-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attığı ifade edildi.
Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.
Muhabir: Erkan Tiryaki