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Spor, Futbol

Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak.

Süha Gür   | 18.04.2019
Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

İstanbul

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Bursaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde 37 puanla 9. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da Loret Sadiku kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

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