Kasımpaşa'nın ilk yarı karnesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını dördüncü sırada bitiren Kasımpaşa'da Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Popov, en çok forma giyen oyuncular oldu.

İSTANBUL - Emre Doğan

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da en istikrarlı oyuncular Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov oldu.

Lacivert-beyazlı takımın kalecisi Ramazan ile savunma oyuncuları Veysel ile Popov, ilk yarıda 17 mücadelenin tamamında forma giyerek 1530 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa'da bu 3 oyuncuyu 17 mücadelede 1529 dakika süre alan Mbaye Diagne ile 17 karşılaşmada 1521 dakika sahada bulunan Trezeguet takip etti.

İstanbul temsilcisinde ligin ilk yarısında en az süreyi 2 maçta 6 dakika forma giyen Mustafa Ethem Erboğa ve 3 müsabakada 4 dakika süre bulan Hasan Bilal aldı.

En golcüsü Diagne

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 37 gol atarak bu alanda ilk sırada yer alan Kasımpaşa'da en skorer isim Mbaye Diagne oldu.

Lacivert-beyazlı takımda bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Senegalli santrfor, forma giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da kanatlarda görev alan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Nijeryalı oyuncu Samuel Eduok, 5'er golle ön plana çıktı.

Milli futbolcu Tarkan Serbest'in 2 gol attığı lacivert-beyazlı takımda kaptan Veysel, Loret Sadiku, David Pavelka, Josue Sa ve sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta oynayabilen Abdul Rahman Khalili ise birer kez skora katkı sağladı.

Kart raporu

Kasımpaşalı futbolcular ligin ilk 17 haftalık bölümünde hiç kırmızı kart görmedi.

Lacivert-beyazlı oyuncular ilk yarıda toplam 33 sarı kartla cezalandırıldı. Dörder sarı kart gören Diagne, Sadiku ve Eduok, Kasımpaşa'da en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.

Kasımpaşa'da ilk yarıda forma giyen 20 oyuncudan 7'sine sarı kart gösterilmedi.