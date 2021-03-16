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Spor, Futbol

Kasımpaşalı Thelin İsveç Milli Takımı'nın takibinde

İsveç Teknik Direktörü Andersson, "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz." dedi.

Atila Altuntaş   | 16.03.2021
Kasımpaşalı Thelin İsveç Milli Takımı'nın takibinde Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Stockholm

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Kasımpaşa'nın İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin'in "çok formda" olmasına rağmen bu dönem milli takıma çağırmadıklarını ancak İstanbul'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini söyledi.

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm’deki Friends Arena'da düzenlediği dijital basın toplantısında, 25 Mart'ta Gürcistan, 28 Mart'ta ise deplasmanda Kosova ile oynanacak maçların 26 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek İsveç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Thelin çağrılmadı.

Andersson, AA muhabirine yaptığı açıklamada Thelin'in İstanbul'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini ifade ederek "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kadroda, Gençlerbirliği’nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt yer aldı.


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