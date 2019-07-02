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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek.

Emre Doğan   | 02.07.2019
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde başladığı belirtildi.

Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonları ile devam ettiği kaydedildi. İdmanın dayanıklılık çalışmalarının ardından koşuyla tamamlandığı aktarıldı.

İdmana yeni transferler Jorge Filipe Oliveira Fernandes, Mame Baba Thiam ile Fatih Öztürk'ün de katıldığı kaydedildi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın yanı sıra izinli Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı 2 antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İkinci etap kamp çalışmaları Avusturya'da

Kasımpaşa, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek.

Graz'da 3 hazırlık maçı yapacak lacivert-beyazlı takım, 1 Ağustos Perşembe günü yurda dönecek. Kasımpaşa, 25 Temmuz Perşembe günü Macaristan'ın Puskas, 28 Temmuz Pazar günü Suudi Arabistan'ın El İttifak ve 31 Temmuz Çarşamba günü ise Kuzey Makedonya'nın Vardar takımları ile karşılaşacak.

Öte yandan Kasımpaşa, Avusturya kampı öncesinde 19 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Pendikspor ile de hazırlık maçı oynayacak.

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