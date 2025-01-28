Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kasımpaşa, bu gece teknik direktörü Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.