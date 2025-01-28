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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Fatih Erel  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kasımpaşa, bu gece teknik direktörü Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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