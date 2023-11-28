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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe Sami Uğurlu getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Süha Gür  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe Sami Uğurlu getirildi

İstanbul

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

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