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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti

Emrah Altunkaya  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti

İstanbul
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