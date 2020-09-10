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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da savunmaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Emre Doğan   | 10.09.2020
Kasımpaşa'da savunmaya takviye

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.

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