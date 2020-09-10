Kasımpaşa'da savunmaya takviye

İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kasımpaşamıza hoşgeldin Ahmet Oğuz! pic.twitter.com/opfjokRu2y— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 10, 2020
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.