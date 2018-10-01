Kasımpaşa'da Özdeş dönemi sona erdi

İSTANBUL

Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı.

Kemal Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Bilgin: Karşılıklı görüş ayrılıklarımız vardı

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kemal Özdeş ile karşılıklı görüş ayrılıklarımız vardı. Görüş ayrılıklarını gideremedik ve bunun sonucunda Kemal hoca istifa kararı aldı. Biz de onu uyguluyoruz." dedi.

Saha sonuçlarına göre karar verecek bir kulüp olmadıklarını aktaran Nursal Bilgin, "Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının, son 3 maçta yaşadığımız mağlubiyetlerle ilgisi yok. Sadece planlarımızda farklılıklar vardı. Onun dışında bir şey olmadı." diye konuştu.

Nursal Bilgin, ayrılığın henüz yaşandığını ve yeni teknik direktör konusunda bir çalışma yapmadıklarını kaydetti.

Muhabir: Emre Doğan-