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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da kara bulutlar dağıldı

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparak üst üste 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, son 4 haftada kazandığı puanlarla sıkıntılı dönemi geride bıraktı.

Emre Doğan   | 08.04.2019
Kasımpaşa'da kara bulutlar dağıldı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında mağlup olmayan Kasımpaşa, yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bıraktı.

Sezonun ilk 17 haftalık periyodunu 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda düşüşe geçti.

İkinci yarıya kötü bir başlangıç yaparak üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Mustafa Denizli'nin öğrencileri, son 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 37 puana ulaşıp, ilk 5 için tekrar iddialı konuma geldi.

Trabzonspor maçı kırılma noktası oldu

Kasımpaşa, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, sıkıntılı süreçten çıkışın sinyallerini verdi.

Bu müsabaka öncesi 6 maçını da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, bordo-mavili ekip karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlarken, teknik direktörü Mustafa Denizli'nin devre arasında rahatsızlanmasıya ikinci bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktöründen yoksun sahaya çıkan lacivert-beyazlılar, buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve skoru 2-2'ye getirerek sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Trabzonspor maçıyla ligde 6 hafta sonra puanla tanışan Kasımpaşa, ardından çıkışa geçti. Lacivert-beyazlı takım, küme düşme hattında yer alan rakiplerle oynadığı son 3 mücadelede ise 7 puan elde etti.

Deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa, ardından konuk olduğu Akhisarspor'u (3-2) ve sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u (2-1) mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Koita ile gelen puanlar

Kasımpaşa'nın Gine asıllı Fransız futbolcusu Bengali-Fode Koita, lacivert-beyazlıların son 2 maçtan üçer puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında forma giyemeyen Koita, daha sonra ise form tutmakta sıkıntı yaşadı.

İlk yarıda Mbaye Diagne'nin etkili performansı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu oyuncunun Galatasaray'a transfer olmasının ardından ikinci yarıda takımına katkı sağlamaya başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin zaman zaman sağ açıkta da görevlendirdiği 28 yaşındaki Koita, santrfor pozisyonunda oynadığı Akhisarspor (1) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2) maçlarında 3 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. 

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