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Spor, Futbol

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.

Ercan Doğan   | 22.06.2019
Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre lacivert-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 2 Temmuz Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak.

Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe tekrar Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, şu ana kadar kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile sözleşme imzaladı. 

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