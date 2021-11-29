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Spor, Futbol

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Emre Doğan   | 29.11.2021
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Kutlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması gerekçeleriyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yardımcı antrenörler Serdar Kesimal ve Mehmet Göker Özdemir'in de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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