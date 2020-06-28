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Spor, Futbol

Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Emre Doğan, Halil İbrahim Avşar   | 28.06.2020
Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

İstanbul

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği de, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmak istiyor.

Mickael Tirpan müsabakada forma giyemeyecek

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

Başkent temsilcisinde de sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.


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