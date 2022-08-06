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Spor, Futbol

Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti

Mutlu Demirtaştan   | 06.08.2022
Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.

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