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Spor, Futbol

Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı

Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Ercan Doğan   | 05.01.2021
Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı

İstanbul

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.


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