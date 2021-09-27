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Spor, Futbol

Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

Emrah Oktay   | 27.09.2021
Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı

İstanbul

18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.

62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik'in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic'i farklı köşelere gönderdi: 2-2.

87. dakikada Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


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