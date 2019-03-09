Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,299.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 09.03.2019
Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

İstanbul

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

İzmir'deki Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak

TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak

1. Lig'in en golcüsü Marco Paixao

Fenerbahçe, lidere konuk oluyor

PFDK ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı
Koç'tan TFF başkanlık seçimi için öneri

Koç'tan TFF başkanlık seçimi için öneri
'İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz'

'İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz'