Kasımpaşa evinde mağlup

Fotoğraf: AA/Ahmet Bolat

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.

6. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.

28. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

43. dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

69. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Koita'nın altıpas yakınından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Sadiku'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu üstten kornere çeldi.

Kasımpaşa'nın baskı kurduğu son bölümdeki gol çabaları sonuçsuz kaldı ve Çaykur Rizespor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan