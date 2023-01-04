Kasımpaşa evinde Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti

İstanbul
11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan topla hareketlenen Eysseric'in yerden ortasına penaltı noktası civarından gelişine vuran Ben Ouannes, topu ağlara buluşturdu: 1-0
32. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Eysseric'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fall, kaleciyle karşı karşıya durumda top ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
64. dakikada Hajradinovic'in savunma arkası pasına hareketlenen Bahoken'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.
67. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bölgeden kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in etkili şutunda top köşeden kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.
76. dakikada soldan ceza sahasına giren Hajradinovic'in aşırtma vuruşunda kalecinin müdahalesiyle yavaşlattığı topa savunma çizgide müdahale etti. Boşta kalan topu Aytaç Kara ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 4'e çıkardı. Sağdan savunma arkasına Hadergjonaj'ın pasına hareketlenen Fall'un kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 4-0.
90+1. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağdan Zinedine Ferhat'ın ortasında arka direkte Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü İnan: Bugün tüm planlarımız tuttu
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.
Oyuncuları adına mutlu olduğunu anlatan İnan, "Oyuncularımı tebrik ederim iyi mücadele ettiler. İstedikleri 3 puanı aldılar, onlar adına mutluyum. 2 takım da iyi mücadele etti. Tempolu maç oldu. Oyuncular 1 hafta boyunca çalıştığımız hemen her şeyi yerine getirdi. Alanya'nın merkezdeki güçlü oyununa hazırlandık. Bugün tüm planlarımız tuttu. Bundan önce sonuca yansıtamamıştık ama bugün yansıttık." diye konuştu.
Beşiktaş maçının bugünün konusu olmadığını dile getiren İnan, "Beşiktaş maçı çok zorlu maç ama bugünün konusu değil. Kazanamamak oyuncular üzerinde baskı oluşturuyor çünkü futbol sonuç oyunu. Kazandığınız zaman güven artar ve daha rahat oynarsınız. Stres, gerginlik vardı oyuncularda ama inşallah bu galibiyetle bunu atlatmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Kasımpaşa'yı tebrik ederim. Çok iyi hazırlanmışlar
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin maça iyi hazırlandığını belirtti.
Pozisyonları sonuçlandırmada sorunlar yaşadıklarını aktaran Farioli, şunları kaydetti:
"Biz maçtan önce konuşmuştuk. Bizi en çok korkutan şey kontra ataklardı. Onlara özel olarak hazırlanmamıza rağmen 2 tane kontradan gol yedik. O yüzden Kasımpaşa'yı tebrik ederim. Çok iyi hazırlanmışlar. Savunma yapma şekilleri, hızlı çıkışları gerçekten iyiydi. İkinci yarı oyunu değiştirdik, daha fazla şans bulduk ama pozisyonları değerlendirmedik. Bazen şanssızlık, bazen becerisizlik olabilir. Kasımpaşa kazanmayı hak etti ve bizim için büyük bir ders oldu. 4 gün sonra Trabzon'a karşı önemli bir maç oynayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.