Kasımpaşa Dusko Tosic'i transfer etti

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Dusko Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.