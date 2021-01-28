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Spor, Futbol

Kasımpaşa Dusko Tosic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'i kadrosuna kattı.

Berad Büyük   | 28.01.2021
Kasımpaşa Dusko Tosic'i transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Dusko Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.

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