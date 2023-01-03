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Spor, Futbol

Kasımpaşa çıkış arıyor, Alanyaspor seri peşinde

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Bozhan Memiş   | 03.01.2023
Kasımpaşa çıkış arıyor, Alanyaspor seri peşinde

İstanbul

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından son maçında Kayserispor'u 3-1'le geçen Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisi yakalamak.

Spor Toto Süper Lig'de 15 maç sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tirpan cezalı. Corendon Alanyaspor'da ise bu maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

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