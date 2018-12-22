Kasımpaşa, Beşiktaş'ı farklı geçti

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

2. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci direk dibinde topu kurtardı, dönen topu Dorukhan Toköz tamamlayarak filelere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

11. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasında Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği top kısa düşerek Sadiku'nun önünde kaldı, Kasımpaşalı futbolcunun şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kaleci Ramazan Köse'nin atışında Necip Uysal topu ıskaladı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius gole izin vermedi.

19. dakikada Kasımpaşa ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte yükselen Diagne kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

29. dakikada Babel soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Lens'in ceza sahası girişinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in uzaktan şutunda Karius topu kornere çeldi.

45. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Koita, Trezeguet ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Karius'tan sekerek tekrar Koita'nın önünde kaldı. Karius'tan dönen topu Koita kafayla, Diagne'ye bıraktı, Kasımpaşalı oyuncu rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Hakemin işaretiyle ikinci yarı başladı.

52. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi: 2-1

70. dakikada savunmadan atılan uzun topu alan Babel, Ben Youssef'ten sıyrılarak ceza sahasına girdi, Beşiktaşlı oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada sol taraftan yapılan ortada Sadiku'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyon sonrasında Fatih Aksoy ve Diagne arasındaki mücadeleyi VAR'dan izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada Diagne penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1

83. dakikada Kasımpaşa durumu 4-1 yaptı. Sadiku'nun sağdan ortaladığı topa ceza sahası girişinde Pavelka vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1

85. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul