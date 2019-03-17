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Futbol

Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altay'a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ali Korkmaz   | 17.03.2019
Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti

İzmir

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, bitime 8 hafta kala lige veda etti.

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Kardemir Karabükspor, bu sezon genç bir kadroyla mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düştü. 26. hafta mücadelesinde Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un -1 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 10 sezon yer alan ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi öne eleme turunda mücadele eden Kardemir Karabükspor, daha önce 4 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 3. kez veda etti.

Karabük temsilcisi bu yıl 28. kez yer aldığı 1. Lig'de 1972-1973 ve 1982-1983 sezonlarında da küme düşmüştü.

Kardemir Karabükspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.


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