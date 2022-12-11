Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,271.20
BTC/USDT
17,156.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Karagümrüklü oyuncu Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istiyor

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istediğini söyledi.

Süha Gür   | 11.12.2022
Karagümrüklü oyuncu Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istiyor

Antalya

Kırmızı-siyahlıların, Dünya Kupası nedeniyle Antalya'da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki oyuncu, "İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Herkes çalışmaya ve gelişmeye çok açık. Bunu yaptığımız 2 maçta gösteriyoruz. Bu isteği ve doğru tutumu hazırlık maçlarında sahaya yansıttık." dedi.

Ligde kaydettiği 7 golle krallık yarışında iddialı durumda bulunan Borini, "Hedeflerim elbette hep var. Hep daha üstüne koymak gibi bir hedefim var. Bunu da sahaya yansıtıyorum. Hep bir fazla gol, hep bir fazla asist, hep bir fazla mücadele ortaya koymak gibi takımı ve bizi yüceltecek şeyler hedefliyorum. Aslında bize sahada 11 tane savaşçı ve lider lazım. Ben de hep bu mantalitede kendimi geliştirerek hedeflerimi yükseltiyorum." diye konuştu.

Süper Lig'in potansiyelli bir lig olduğunu aktaran Borini, "Potansiyelli bir lig. Zaten daha önce yaptığım röportajlarda da bunu söylemiştim. Yerli oyuncu mantalitesi olarak çok fazla uluslararası değiliz ama bunu da gerçekleştirdiğimizde çok daha iyi seviyeye çıkacaktır Türkiye ligi. Ama dediğim gibi lig kalite olarak belli bir potansiyelde ve iyi de bir yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2023 hac organizasyonu Cidde'de netleşecek

Benzer haberler

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yapıldı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yapıldı

Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Karagümrüklü oyuncu Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istiyor

Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması

Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması
'Atlas Aslanları' gözünü kupaya dikti

'Atlas Aslanları' gözünü kupaya dikti
Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor

Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet