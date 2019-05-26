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Spor, Futbol

Kagawa'dan Beşiktaş taraftarına veda

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, veda mesajı yayımladı.

Emrah Oktay   | 26.05.2019
Kagawa'dan Beşiktaş taraftarına veda

İstanbul

Beşiktaş'ın devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, veda mesajı yayımladı.

Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Beşiktaş taraftarları, bana desteğiniz için teşekkürler. Kupayı kaçırdığımız için üzgünüz. Takıma istediğim kadar destek olamadım. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlarla mükemmel anlar yaşadık. Bunlar her zaman benim anılarımda kalacak. Kendimi daha fazla zorlamalı ve gelecek sezondaki mücadelelere hazırlamalıyım. Anlayışınıza ve devam eden desteğinize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a ocak ayında transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.


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