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Spor, Futbol

Kadın futbolunda derbiyi Beşiktaş kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 yendi.

Emrah Oktay  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Kadın futbolunda derbiyi Beşiktaş kazandı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında etkili olan ev sahibi ekip, birçok pozisyona girdi. Galatasaray kalecisi Gamze, rakibinin net pozisyonlarında gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Halilaj'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlı takım, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkardı.

İki maçı eksik olan Galatasaray ise ikinci kez mağlup olarak 12 puanda kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında anıldı.

Müsabaka öncesinde iki takım seremoniye, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

İstiklal Marşı'ndan önce Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yaklaşık 5 bin taraftar tribünde

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar izledi.

Ligin 8. haftasındaki derbi için Tüpraş Stadı'na gelen 5 bine yakın ev sahibi takım taraftarı, maç boyunca takımlarını destekledi.

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