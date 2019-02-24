Juventus tek golle kazandı
Serie A'nın 25. haftasında lider Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.
İstanbul
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.
Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.