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Futbol

Juventus tek golle kazandı

Serie A'nın 25. haftasında lider Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 24.02.2019
Juventus tek golle kazandı

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.

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